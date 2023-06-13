بالأرقام.. قيم الأجور والبدلات والمرتبات في الموازنة الجديدة 2024

انتهى البرلمان أمس من اعتماد الموازنة الجديدة بعدما تقدمت الحكومة بمشروع قانون اعتمادها، وكشف البيان التحليلي الصادر على وزارة المالية والمرسل إلى البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2023/2024 بمصروفات الباب الأول والمخصص للأجور وتعويضات العاملين تبلغ 470 مليار جنيه، وأن جملة الأجور والبدلات النقدية والعينية تبلغ 368 مليارا و667 مليون جنيه.

وأوضح البيان التحليلي الذي حصلت الدستور على نسخة منه أن الوظائف الدائمة مخصص لها 102 مليار و 35 مليون جنيه وان المرتبات الأساسية مخصص لها 48 مليار و749 مليون جنيه وان تكاليف المعارين وتتحمل الموازنة العامة مرتباتهم تبلغ 485 مليون جنيه وتكاليف الإجازات الدراسية تبلغ 600,000 جنيه وتكاليف المنح التدريبية تبلغ 200,000 جنيه والأجر الوظيفي يبلغ 52 مليار و602 مليون جنيه وتكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم 28 لسنه 2018 تبلغ 197 مليون جنيه

أما الوظائف المؤقتة فتبلغ قيمتها 9 مليار و970 مليون جنيه والمكافآت الشاملة وهي عبارة عن خبراء وطنيون تبلغ 45.3 مليون جنيه والوظائف المؤقتة أيضا في المكافآت الشاملة خبراء أجانب تبلغ 33.8 مليون جنيه وأجور موسميين تبلغ 3 مليارات و300 مليون جنيه ومكافأة أطباء الامتياز وإخصائي العلاج الطبيعي فرصد لها مبلغ 846 مليون جنيه ومكافآت الأساتذة المتفرغين فرصد لها 5 مليار و680 مليون جنيها ومكافأة الأساتذة غير المتفرغين فرصد لها 3.3 مليون جنيه ومكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء فرصد لها 60.2 مليون جنيه ليبلغ إجمالي المكافآت 170 مليارو 643 مليون جنيه.

أما تعويضات العاملين عن جهود غير عادية فرصد لها بموازنات العام الجديد 2023-2024مليار و542 مليون جنيه والمكافآت التشجيعية 9 مليار 894 مليون جنيه وتكاليف حافز الإثابة 4 مليار 439 مليون جنيه وحوافز العاملين بالكادر العام 9 مليار 557 مليون جنيه وحافظ العاملين بالكادرات الخاصة 17 مليار 975 مليون جنيه والحافز المالي الإضافي 2 مليار 455 مليون جنيه وحافز المعلمين 2 مليون و300 ألف جنيه وحافز جذب العمالة مليار 519 مليون جنيه وحافظ تميز ماجستير ودكتوراه 160.5 مليون جنيه ومكافآت التدريس فرصد لها 908.3 مليون جنيه ومكافآت الريادة العلمية والاجتماعية 512 مليون جنيه ومكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية 650 مليون جنيه ومكافآت الإشراف على الرسائل العلمية 691 مليون جنيه ومكافآت الامتحانات 14 مليار 523 مليون جنيه ومكافآت حضور جلسات ولجان 435 مليون جنيه ومكافآت التدريب 162 مليون جنيه ومكافآت محو الأمية 200 ألف جنيه ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب 50 مليون جنيه.

وتكاليف حافز اصابه إضافي مليار 597 مليون جنيه وحوافز أداء للمعلمين 7 مليار 632 مليون جنيه وحافز جوده 3 مليار 703 مليون جنيه والحافز التعويضي مليار 96 مليون جنيه وحافز الميكنة وتحديث البيانات 89 مليون جنيه وحافز إضافي 52 مليار و29 مليون مليون جنيه وحافز تكميلي للحد الأدنى 5 مليار 346 مليون جنيه وحافز تطوير التعليم قبل الجامعي 3 مليار 430 مليون جنيه وحافز الإدارة المدرسية 177 مليون جنيه.

أما البدلات النوعية فتبلغ قيمتها 39 مليار 431 مليون جنيه منها بدل تمثيل الوظائف العليا 8 مليون جنيه وبدل تمثيل للموظفين بالخارج 25.9 مليون جنيه وبدل تمثيل لموظفين فنيين 2.8 مليون جنيه وبدل حرمان للصيادلة والحكيمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات 77.4 مليون جنيه وبدل العدوى ووقاية من الاشعه 199 مليون جنيه وبدل تفرغ للمهندسين 6.9 وبدل التفرع للمهندسين الزراعيين 30.2 مليون جنيه وبدل تفرغ للأطباء البيطريين 4.4 مليون جنيه وبدل تفرغ للتجاريين 3.1 مليون جنيه وبدل طبيعة عمل 511 مليون جنيه وبدل امتياز 1.4 مليون جنيه وبدا العمادة ووكالة ورئاسة قسم 2.5 مليون جنيه وبدل تحصيل وبدل عجز للصيرفة 2.3 مليون جنيه وبدل مخاطر مليار 598 مليون جنيه وبدلات مهنية أخرى وفنيه 2.4 مليون جنيه وبدل أقامه بالجهات النائية 417 مليون جنيه وبدل سودان 46 مليون جنيه وبدل اغتراب 2 مليون جنيه وبدل سكن في الداخل والخارج 39 مليون جنيه وبدل ماجستير ودكتوراه 600 ألف جنيه وبدل بحث 300 ألف جنيه وبدل المراسلة 1.7 مليون جنيه وبدل الأغذية 418 مليون جنيه وبدل ملابس 2 مليون جنيه وبدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية 38 مليون جنيه وبدل جامعه 3 مليار 128 مليون جنيه وبدل يخص العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي 179 مليون جنيه.

كما خصص بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2023-2024 بدل فرق فنانين تشكيليين 500 ألف جنيه وبدل معلم تدريس 5 مليار و25 مليون جنيه وبدل اعتماد معلمين 10 مليار 686 مليون جنيه وبدلات مختلفة أخرى 8 مليار 958 مليون جنيه وبدل مخاطر مهن طبية 7 مليار 512 مليون جنيه.

أما في المزايا النقدية بمشروع الموازنة الجديد للعام المالي الجديد فتبلغ العلاوة الاجتماعية 117 مليون جنيه والعلاوة اجتماعية إضافية 110 مليون جنيه وتكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25 % من الراتب الشهري فتبلغ قيمتها 10 مليون جنيه والعلاوة الخاصة تبلغ قيمتها 2 مليار 468 مليون جنيه ومزايا نقدية أخرى مليار و11 مليون جنيه وعلاوة الحد الأدنى 172 مليون جنيه وعلاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين 5 مليار 239 مليون جنيه وتكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية 3 مليار 749 مليون جنيه وغلاء معيشة استثنائية 13 مليار 284 مليون جنيه وعلاوة الحد الأدنى للحزم الاجتماعية 9 مليار 466 مليون جنيه.

أما المزايا العينية فقد خصص لها بمشروع الموازنة الجديد للعام المالي الجديد ببند أغذيه للعاملين بقيمه 5 مليار 593 مليون وملابس للعاملين بقيمه مليار 862 مليون وعلاج طبي للعاملين بقيمه 2و 992 مليون جنيه وخدمات اجتماعية والرياضية للعاملين بقيمه 129 مليون جنيه

وتبلغ المزايا التأمينية بمشروع الموازنة الجديد للعام المالي الجديد 2023-2024 نحو47 مليار 747 مليون جنيه وتتضمن حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمه 35 مليار 947 مليون والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمه 32 مليار وحصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت بقيمه 3 مليار وتكاليف مساهمة الحكومة في التأمين على العلاوات في إجازات لرعاية الأطفال بقيمه 922 مليون.

وفي بند مزايا تأمينية أخرى فتبلغ قيمة الاعتمادات ومشروع الموازنة الجديد 11 مليار و 800 مليون جنيه والتأمين ضد المرض بقيمة 7 مليار و676 مليون جنيه والتأمين ضد إصابة العمل بقيمة 3 مليار 457 مليون جنيه والتأمين ضد المرض تأمين صحي شامل 453 مليون جنيه والتأمين ضد إصابة العمل تأمين صحي شامل بقيمة 212 مليون جنيه.

مح2