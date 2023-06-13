اللجنة الفنية بالزمالك تطالب بعودة طارق حامد

أكدت اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ضرورة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق السابق، واتحاد جدة الحالي، رغم اعتراض مجلس إدارة النادي.

وجاء رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة السعودي؛ بسبب تعاقد النادي مع أكثر من صفقة في مركزه بخط الوسط.

وعلم "الدستور" أن لجنة الكرة بالقلعة البيضاء والجهاز الفني، طالب بشدة عودة طارق حامد لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق لجهوده.

ويمتلك طارق حامد العديد من العروض وعلى رأسهم عروض سعودية وقطرية، كما يمتلك عرضا مغريا من نادي بيراميدز في الدوري المصري.