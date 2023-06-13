الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة الفنية بالزمالك تطالب بعودة طارق حامد

طارق حامد لاعب اتحاد
طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي

أكدت اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ضرورة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق السابق، واتحاد جدة الحالي، رغم اعتراض مجلس إدارة النادي.

وجاء رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة السعودي؛ بسبب تعاقد النادي مع أكثر من صفقة في مركزه بخط الوسط.

وعلم "الدستور" أن لجنة الكرة بالقلعة البيضاء والجهاز الفني، طالب بشدة عودة طارق حامد لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق لجهوده.

ويمتلك طارق حامد العديد من العروض وعلى رأسهم عروض سعودية وقطرية، كما يمتلك عرضا مغريا من نادي بيراميدز في الدوري المصري.

اتحاد جدة السعودي الانتقالات الصيفية المقبلة الكولومبي خوان كارلوس اللجنة الفنية بالزمالك طارق حامد فريق اتحاد جدة

الأكثر قراءة

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

عاصفة ترابية تضرب أسيوط.. ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طارئ

بعد وفاة الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالغربية.. مصدر بالمنطقة: ندرس تكريم أسرته

النائب العام يعقد لقاءات بالقيادات القضائية بالعاصمة الفرنسية

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

الفرق المتأهلة لمونديال كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 وموعد وجوائز البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطني الفلسطيني" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة