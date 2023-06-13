السجن 3 سنوات لـ "متهم" بتهمة إحراز سلاح ناري وطلقة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاح ناري وطلقة.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 من شهر 8 عام 2021، والمتهم فيها محمد صالح علي محمد حامد وشهرته "تقاوي"، ويعمل بائع فاكهه حيث أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر عبارة عن طلقة تستعمل على السلاح الناري، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.



وشهد مازن محمد علاء الدين نقيب شرطة ومعاون قسم شرطة الضواحي، بأنه تمكن من ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة على خلفيه القضية رقم 4854 لسنة 2021 جنح الضواحي من الطريق العام، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري فرد خرطوش، وبفحصه عثر بداخل ماسورته على طلقة من النوع الخرطوش، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.



وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مللي، والسلاح صالح للاستعمال، وطلقة واحدة وهي صالحة للاستعمال على نفس السلاح الناري المذكور.

حكمت المحكمة بمعاقبة محمد صالح علي محمد حامد بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 1000 جنيها، عما أسند اليه ومصادرة السلاح الناري، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 1343 لسنة 2023 جنح الضواحي والمقيدة برقم 370 لسنة 2023.