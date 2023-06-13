محافظ المنيا يكرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا لانتهاء فترة عمله بالمحافظة

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اللواء هاني الزفتاوى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والوفد المرافق له، حيث قام المحافظ بتكريمه وإهدائه درع وشعار المحافظة، وذلك لانتهاء فترة عمله بالمحافظة، متمنياً له دوام التوفيق في جهة عمله المقبلة.



وجه المحافظ، الشكر للواء هاني الزفتاوى، تقديرًا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيداً بالدور الهام الذي يقدمه رجال هيئة الرقابة الإدارية، في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مؤكداً أنهم درع تقطع دابر الفاسدين، وتبعث السكينة في قلوب الشرفاء، وتصون الوطن ومقدراته.

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