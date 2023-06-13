الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

جريدة الدستور

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس في جميع أنحاء الجمهورية لمدة أسبوع.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم: "تنويه هام إلى سكان جميع أنحاء الجمهورية تمر على البلاد أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة  خاصة على شمال الصعيد، مع استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وقد تصل الى حد العاصفة على بعض المناطق ️ومن المتوقع أن تتقدم خلال الفترة القليلة القادمة لتؤثر على مناطق من خليج السويس أما بالنسبة للقاهرة  الكبرى خاصة جنوب القاهرة فعناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة  يمكن الا تصل إلى حد العاصفة، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر.

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ٣٥ درجة مئوية وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد لتصل درجة الحرارة إلى ٤٥ درجة مئوية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

◘ أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال اسبوع فهي على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣: 
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٥.
الوجه البحري: العظمى ٣٢ والصغرى ٢١.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣١ والصغرى ٢١.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٢.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٠.
شمال الصعيد: العظمى ٤٢  والصغرى ٢٠.
جنوب الصعيد: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٠.

يوم الاربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٥.
الوجه البحري: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٠.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٠ والصغرى ٢٢.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٠ والصغرى ٢٣.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٥.
شمال الصعيد: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٧.
جنوب الصعيد: العظمى ٣٨ الصغرى ٢٥.

يوم الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٢ والصغرى ٢٥.
الوجه البحري: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٢.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٧.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٥.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٣.
شمال الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.
جنوب الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.

يوم الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٢ والصغرى ٢٥.
الوجه البحري: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٢.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٧.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٥.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٣.
شمال الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.
جنوب الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.

يوم السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٦.
الوجه البحري: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٥.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٨.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٨.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٥.
شمال الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.
جنوب الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.

يوم الاحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٧.
الوجه البحري: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٥.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٧.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٥.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٣.
شمال الصعيد: العظمى ٤١ والصغرى ٢٥.
جنوب الصعيد: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٥.

يوم الاثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٣٢ والصغرى ٢٥.
الوجه البحري: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٢.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٧.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٥.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٣.
شمال الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.
جنوب الصعيد: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٣.

يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣:
القاهرة الكبرى: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٦.
الوجه البحري: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٥.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٨.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٦.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٦.
شمال الصعيد: العظمى ٤١ والصغرى ٢٩.
جنوب الصعيد: العظمى ٤١ والصغرى ٢٩.

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