الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لطالب ابتّز فتاة بصور خادشة للحياء في بورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 5 سنوات لمتهم هدد سيدة بنشر صورها الخادشة للحياء ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 من شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها “سامح س ج” ويعمل طالب بمعهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الالي، حيث هدد المجني عليها “سمر ا” كتابة عبر تطبيق “واتساب” بافشاء صورها الخاصة لينسب لها امورا مخلة بالشرف، وكان ذلك مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية.

وشرع المتهم في الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد من المجني عليها، وتعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الإتصالات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع بان انتهك حرمة الحياة الخاصه لها، وقام بارسال صورا خاصه بها مهددًا اياها بافشاء صور اخرى إن لم تدفع له الأموال.

وشهدت المجني عليها بأن المتهم قام بتهديدها بافشاء صورها ة بها والتي تتضمن أمور مخدشه بالشرف نظير التحصل على مبالغ مالية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي وتساب.

وشهد علاء عبد السلام عبد الوهاب داوود رائد شرطة بمباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته الفنية توصلت لقيام المتهم وهو مستخدم الهاتف المحمول، بارسال رسائل تتضمن عبارات تهديد وابتزاز للمجني عليها، وذلك بارسال صورا خاصه بها لزوجها قاصدا تهديدها للتحصل عن طريقها على مبالغ مالية.

5 سنوات أحمد محمد استعمال الهاتف المحمول الزمته المصاريف

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