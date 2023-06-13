الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في أسوان (صور)

حريق حظيرة مواشي
حريق حظيرة مواشي في أسوان

اندلع حريق في حظيرة مواشي بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي الموجودين الحظيرة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بإندلاع حريق حظيرة مواشي بمنطقة البيارة التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى نفوق عدد من المواشى الموجودين الحظيرة، وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو برئاسة برئاسة المقدم محمد غريب، من السيطرة على حريق حظيرة مواشي، قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبيّن بالمعاينة المبدئية أن الحريق أسفر عن نفوق ٦ مواشي وحمار كانوا متواجدين داخل الحظيرة.

وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة لبيان سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

حريق حظيرة مواشي في أسوان
حريق حظيرة مواشي في أسوان
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