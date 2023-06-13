قطار التنمية يصل البحيرة بــ 8868 مشرعا ضمن "حياة كريمة"

مشروعات عملاقة يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة "مشروع القرن" تطوير الريف المصرى حيث سيتم افتتاح العديد من المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى والتى تشمل عدد 6 مراكز داخل محافظة البحيرة وهى "مركز دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، وحوش عيسى، أبو المطامير، وادى النطرون" والتى تم تنفيذ جميع المشاريع التي تعمل على خدمة المواطن البحرواى من صرف صحى وبناء وإعادة تأهيل المدارس وتطوير شبكات المياه والصرف الصحى بالإضافة إلى المركز التكنولوجى الذى يخدم المواطنين.

"الدستور" ترصد آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعمل على تنفيذ مشروعات بلغ عددها 8868 مشروعا داخل قرى حياة كريمة وعلى رأس تلك المشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين وكذلك تنفيذ مشروعات الكبارى والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة الإنتاجية فى التوقيتات الزمنية المحددة من أجل دعم احتياجات الخدمات التى يتم تقديمها إلى المواطنين.

من ناحية أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى على أرض محافظة البحيرة والتى يتم تنفيذ من خلالها 8868 مشروعا فى شتى القطاعات فى المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 6 مراكز "دمنهور - أبو حمص - كفر الدوار- حوش عيسى- أبو المطامير- وادى النطرون" بإجمالى 42 قرية رأسية بالإضافة إلى 238 وحدة كروية، 3967 تابع بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم يستفيد منها 3ز5 مليون مواطن من أبناء المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم قدرتها الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم افتتاح العديد من المشروعات العملاقة فى قطاع مياه الشرب تم تنفيذها بواقع 185 مشروعا بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه حيث تم إنشاء محطات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك من أجل استيعاب الكثافة السكانية وفي قطاع الكهرباء شملت المحافظة تنفيذ 530 مشروعا جديدا بتكليفات مالية بلغت 16 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم تطوير العملية التعليمية داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ 550 مشروعا جديدا بتكلفة 2 مليار ونصف تم خلالها ترميم وبناء وإعادة تاهيل المدارس وذلك من أجل القضاء على الكثافة داخل الفصول.

القطاع الطبي بمحافظة البحيرة

ومن جانبة أكد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن المحافظة شهدت تغير كامل فى جميع القطاعات خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة وعلى رأسها القطاع الطبى والتى شمل افتتاح المعهد الطبى القومى بدمنهور بالإضافة إلى مستشفى كوم حمادة التخصصى ومستشفى الكبد بمنطقة دنشال التابعة لمركز دمنهور، مشير إلى أن حياة كريمة قامت بتطوير جميع الوحدات الصحية بالإضافة إلى إنشاء مجمع الأبعادية الطبي الذي يعد سرحا عملاقا يقوم بخدمات طبية لقطاع عريض من المواطنين وتم تجهيزه على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان شهد العديد من المشروعات حيث تم تنفيذ وحدات سكنية بتكلفة إجمالية بلغ 48 مليون جنيه.