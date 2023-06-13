الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو فهمى: نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني قدم العديد من المبادرات التي تخدم المجتمع، خلال الفترة الماضية كان من ضمنها مبادرة "ازرع".

وأضاف فهمى، خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني: "نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي، فأين المستثمر المحلي الذي يعد مرآة المستثمر الأجنبي؟، علينا أن نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها".

وقدم فهمى عددًا من التوصيات وهي: 

- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ١٦ مايو، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الإجراءات المطلوبة ومن يقوم بها، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية للمجلس.

- تأسيس نظام ثابت لأصدار الرخص بشكل الذهبية، يشمل جميع القطاعات المحلي والأجنبي وبدون حد أدني لرءوس الأموال.

- فصل التدخل بين جهات الولاية على الأراضي والتعامل مع المستثمر من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

- تعزيز دور القطاع الخاص الوطني والمحلي وفرص مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام.

- التوسع في المناطق الحرة والعمل على الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة.

- ضروره الإسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي للحد من البيروقراطية وتبسيط الموافقة على الاستثمار.

- العمل على إصدار قانون تداول المعلومات لتوفير الشفافية اللازمة، وتسهيل حصول المستثمر على المعلومات حول الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.

- الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدولة، وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر ومستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة بين القطاع العام والخاص.

الأعلى للاستثمار الاستثمار العام التحول الرقمي الهيئة العامة للاستثمار الحوار الوطنى القطاع العام والخاص اللجنة الاقتصادي

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