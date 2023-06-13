"مبابي" ينفي رغبته في الانتقال لريال مدريد الصيف الجاري

نفى كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتصاعدت مرة أخرى أزمات مبابي مع باريس سان جيرمان بعدما كشف النقاب عن طلب مبابي من إدارة النادي عدم تفعيل شرط تمديد عقده لعام إضافي بعد نهايته، ورغبته في الرحيل عن النادي، وهو ما أكده اللاعب في بيان رسمي عبر وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قبل قليل برغبة مبابي، في الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعاد مبابي نشر تغريدة صحيفة لوباريزيان، عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي تتحدث عن رغبته في الانتقال لريال مدريد وعلق: “أكاذيب، في نفس الوقت كلما كان الأمر كبيرًا كلما انتشر، لقد قُلت في وقت سابق أنني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان حيث أشعر بالسعادة الكبيرة”.

وأشارت إلى أن مبابي يرغب في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، مشيرة إلى أن رحيل بنزيما عن ريال مدريد كان عاملًا أساسيًا في قرار مبابي بالرحيل عن باريس والعمل على الانتقال لريال مدريد، خاصة أنه يراها فرصة ذهبية للانتقال لريال مدريد لتعويض رحيل بنزيما.

ومن جانبها، لا تمانع إدارة باريس سان جيرمان رحيل مبابي خلال الانتقالات الجارية، وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي بات أقرب للرحيل عن فرنسا أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت الصحيفة أنه رغم اهتمام أندية الدوري الانجليزي بالتعاقد مع مبابي إلا أن اللاعب يفكر فقط في الانضمام لصفوف ريال مدريد وتحقيق حلم طفولته.