الخميس.. خالد داغر يفتتح معرض "3 دقات" بقاعة زياد بكير فى الأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، معرضا بعنوان "٣ دقات" بمشاركة 3 فنانات: سارة تركي، نهى أحمد، صفاء صبيح، وذلك فى السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل بقاعة زياد بكير ويستمر حتى الأحد ١٨ يونيو.

يضم المعرض نحو 75 لوحة بخامات مختلفة مثل الخشب، الألوان الزيتية، الأكريليك، الوان المايكا، الریزن والميكس ميديا.

اختيار اسم المعرض ليس تعبيرًا عن محتواه؛ لأن اللوحات لا تنتمى إلى فكرة ورؤية فنية واحدة، لكن تعبيرا لما يضمّه المعرض من حب ما بين 3 فنانات مختلفين فى الرؤى والأفكار قرروا التنافس بكل حب وود وهن سارة عبد الرحمن تركى التى تستخدم تكنيكات الديكوباج في الرسم، ونهي أحمد حشاد التى تهوى الفن التشكيلي وتعمل في مجال الديكورات والهاند ميد وصفاء صبيح التى تهوى الرسم والفن التشكيلي بمختلف مدارسه وأنواعه مثل التجريدية والسيريّالية.