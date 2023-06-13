"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب خلال يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من الحشائش

2-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه

ثانيا: التسميد

استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي: (300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100جم منجنيز مخلبي+100جم زنك مخلبي/600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر ألرشه بعد شهر

ثالثا: برنامج الرى

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 16 لتر/ يوم

السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم

السنة الرابعة 32 لتر/ يوم

رابعا: برنامج المكافحة

1-مقاومة البياض ألدقيقي مع الرش الوقائي للبياض ألزغبي وذلك بــاوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء او مانكوبر 150جم /100لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء

2- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب

3-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)

4-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل أسود +لانيت )والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.