الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب خلال يونيو

محصول العنب
محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- التخلص من الحشائش
2-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه 
ثانيا: التسميد
استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي: (300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100جم منجنيز مخلبي+100جم زنك مخلبي/600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر ألرشه بعد شهر
ثالثا: برنامج الرى
السنة الأولى 8 لتر/ يوم
السنة الثانية 16 لتر/ يوم 
السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم 
السنة الرابعة 32 لتر/ يوم 
رابعا: برنامج المكافحة
1-مقاومة البياض ألدقيقي مع الرش الوقائي للبياض ألزغبي وذلك بــاوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء او مانكوبر 150جم /100لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء
2- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب
3-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)
4-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل أسود +لانيت )والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي

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