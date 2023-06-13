باحث: الدول بدأت تتخلص من الإخوان بسبب نهج "الإرهابية" للعنف

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الأحداث التي نعيشها تؤكد أن كثيرًا من الأنظمة التي وظّفت التنظيم الإرهابي لغرض توسيع نفوذه الإقليمي، اقتنعت بأن هذا الرهان كان خاسرًا وسبب لها كثيرًا من المتاعب السياسية والاقتصادية أيضًا، خاصة بعدما تراجعت قوة التنظيم كثيرًا وتمزق جسده مما أضعفه وأظهره بصورة مزرية كثيرًا.

أضاف البشبيشي، لـ"الدستور"، أن من تلك الأنظمة التي بدأت في الاستغناء عن الإخوان هو النظام القطري الذي تعرض للحصار العربي بعد تخلص مصر من حكم الجماعة في 30 يونيو 2013، وانتهاج الإخوان للإرهاب والعنف في محاولة لإسقاط مصر والعودة على جثث المصريين.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن قطر بدأت في التّخفف من عبء مساندة الجماعة والإنفاق عليها وتوفير الملاذ الآمن لهاربيها، واستخدام الميديا القطرية لمهاجمة مصر بعد 3 يونيو 2013، مؤكدًا أنه ليس أبدًا من المستغرب أو المثير للدهشة أن تتناقل الأخبار عن تخلص النظام القطري من الجماعة ورموزها وقيادتها الهاربة.