الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باحث: الدول بدأت تتخلص من الإخوان بسبب نهج "الإرهابية" للعنف

الإخوان الإرهابية
الإخوان الإرهابية

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الأحداث التي نعيشها تؤكد أن كثيرًا من الأنظمة التي وظّفت التنظيم الإرهابي لغرض توسيع نفوذه الإقليمي، اقتنعت بأن هذا الرهان كان خاسرًا وسبب لها كثيرًا من المتاعب السياسية والاقتصادية أيضًا، خاصة بعدما تراجعت قوة التنظيم كثيرًا وتمزق جسده مما أضعفه وأظهره بصورة مزرية كثيرًا.

أضاف البشبيشي، لـ"الدستور"، أن من تلك الأنظمة التي بدأت في الاستغناء عن الإخوان هو النظام القطري الذي تعرض للحصار العربي بعد تخلص مصر من حكم الجماعة في 30 يونيو 2013، وانتهاج الإخوان للإرهاب والعنف في محاولة لإسقاط مصر والعودة على جثث المصريين.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن قطر بدأت في التّخفف من عبء مساندة الجماعة والإنفاق عليها وتوفير الملاذ الآمن لهاربيها، واستخدام الميديا القطرية لمهاجمة مصر بعد 3 يونيو 2013، مؤكدًا أنه ليس أبدًا من المستغرب أو المثير للدهشة أن تتناقل الأخبار عن تخلص النظام القطري من الجماعة ورموزها وقيادتها الهاربة.

التخلص من الإخوان تنظيم الإخوان الإرهابي الإستغناء عن الاخوان التخفف من عبئ مساندة الجماعة مصر الجماعة ثورة 30 يونيو 2013 انتهاج الإخوان للإرهاب والعنف

الأكثر قراءة

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

أشرف زكى: ليلى طاهر بصحة جيدة وشائعة وفاتها "سخيفة"

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للبلاد للمفتى

تفاصيل معاينة حادث مصرع وإصابة 17 شخصًا بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟