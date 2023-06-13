خبير تربوى يوجه 11 نصيحة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية خلال الامتحانات

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، بعض الإرشادات للطالب وأولياء الأمور بالثانوية العامة خلال فترة الامتحانات؛ وتمثلت في التالي:

١-احتواء الطالب مع توتره الزائد أيام الامتحانات ونقل الطمأنينة والثقة له

٢- عدم تضخيم أي مشكلات حدثت أثناء اللجان ما دامت بسيطة

٣- عدم نقل أي إحساس للطالب بوجود مشكلات في لجان أخرى حتى يشعر بالاستقرار والأمان

٤- تلافي أي مشكلات يمكن أن يكون الطالب قد وقع فيها في الامتحانات السابقة مثل الحضور متأخرًا إلى اللجان أو الأخطاء في كتابة البيانات

٥- تجنب الطالب مراجعة الإجابات وتضييع الوقت والجهد في ذلك، لأن ذلك لن يفيده في شيء

٦- تهيئة الطالب دائمًا للامتحانات التالية وتوجيهه للتركيز عليها، وأن ما فقده من درجات في مادة ما يمكن تعويضه في المواد التالية

٧- تنظيم يوم الطالب وتثبيت أوقات نومه واستيقاظه خلال فترة الامتحانات وخاصة مع وجود أيام كافية للمراجعة قبل كل امتحان (امتحانين في الأسبوع).

٨- مع عودة الطالب من الامتحان مرهقًا يجب أن يحصل على قسط من النوم ولو ساعتين أو ثلاث ثم يستأنف استعداده للمادة التالية من خلال مراجعة أكبر قدر ممكن من الدروس السهلة نسبيًا، حتى يفرغ منها في ذلك اليوم المتعب.

٩- في الأيام التالية عليه أن يبدأ يومه بمراجعة الدروس الصعبة.

١٠- بعد المراجعة والتي تأخذ شكل قراءة الملخصات بتركيز (والتي كان يذاكر منها دائما وليست ملخصات جديدة)، على الطالب مراجعة الامتحانات التي سبق حلها بشكل شفوي (المادة نظرية) ومراجعة إجاباتها، والعودة إلى الأجزاء التي فشل في الإجابة عليها لمراجعتها من الملخصات.

١١- أخيرًا لا بد أن يعلم الطالب وولي الأمر أن الحل في الامتحانات هو نتيجة لجهد الطالب وأهله طول العام وليس أيام الامتحانات فقط.