عميد كلية الزراعة الأسبق يطالب بتشديد الدور الرقابى على تجار الجملة

أعرب ناصر مندور عميد كلية الزراعة السابق، عن شكره وتقديره لقطاع الزراعة، كما أوضح ماذا كان سيحدث إذا لم تكن هناك صوامع لتبطين الترع للقطاع الزراعي.

وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة في الوقت المناسب، بأن تكون لها دور رقابة فعال، ثم أثنى على جميع المزارعين في هذا القطاع. وأضاف أن التسعيرة عنصر هام يجب التركيز عليه، مثلما حدث من قبل فيما يتعلق بتوريد القمح، قائلاً: "إننا وضعنا سعر القمح أمام السعر الحقيقي".

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات، مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وطالب بأن يكون هناك دور رقابي على تجار الجملة، مع ضرورة توسيع الرقعة الزراعية على الكثير من السلع الاستراتيجية مثل الفول الصويا والذرة الصفراء، مضيفاً ألا نغفل الرقابة على البذور والمبيدات أيضاً.