الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 438 ألف طن قمح

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم االثلاثاء، بلغ 438 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلي ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المديرية وأجهزة المحافظة قامت بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للموردين والمزارعين ، أثناء توريد محصولهم للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي أية شكاوي من الموردين والمزارعين، وأن موسم التوريد يسير بشكل جيد للغاية حتي الآن ، خاصة بعد إعلان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة حققت المستهدف من توريد القمح لهذا الموسم.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد حققت في موسم التوريد الماضي أكثر من المستهدف توريده، حيث بلغ ماتم توريده للشون والصوامع الحكومية، وصل 500 ألف طن قمح بنسبة 112%، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن.

تموين المنيا توريد 438 ألف طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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