الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: توريد 170 ألفًا و143 طنًا من الأقماح بشون وصوامع المحافظة

صوامع القمح
صوامع القمح

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 170 ألفا و143 طناً و169 كيلوجراماً حتى الآن، لافتاً إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة؛ لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلّم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح، سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين.

محافظ الفيوم توريد 170 ألف و143 طنا القمح بشون وصوامع المحافظة

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

أحمد السقا يستعد لتصوير "تلج أحمر" فى روسيا.. وينتظر عرض "السرب"

مرحلة أكتوبر 2023.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

ننشر الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

سويلم يستقبل وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟