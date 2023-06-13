الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفيوم تستضيف البرنامج التدريبي للمتقدمين بمبادرة "المشروعات الخضراء"

البرنامج التدريبى
البرنامج التدريبى للمتقدمين

عُقِدَ بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، البرنامج التدريبى لمتقدمى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( الفيوم- المنيا- بنى سويف)، للتعريف بالمبادرة، وأهدافها، ومحاورها، وميزاتها، ومكتسباتها خلال دورتها الأولى، بما يتضمن إيجاد حلول مصرية لمشاكل التغيرات المناخية على المستوى الوطني، وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربطها بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، وتحقيق الشراكة الذكية بين مختلف الجهات المعنية، ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، تم فتح باب التقدم للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

تناول البرنامج التدريبى، استعراض المعايير الخاصة بالمبادرة ومناقشة آليات تقييم المشروعات، واستعراض المكون الذكى وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال الذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد، ومعالجة البيانات الضخمة، واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى التعريف بالمكون الأخضر بما يتضمن الاستدامة واستخدامات الطاقة، وإدارة المخلفات، وتطبيقات الاقتصاد الدوار، والتكيف مع التغيرات المناخية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وكذلك مناقشة مشاركة المرأة، وكيفية استهداف السيدات لتعزيز دورهم فى الانتقال للاقتصاد الأخضر، ومعرفة احتياجات المرأة وبناء القدرات للعاملين والمستفيدين من المبادرة، وحاضر خلال البرنامج الأستاذ أحمد الليثى ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ أحمد لطفى ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت عن عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية بدءاً من يوم 1 أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الجارى، ضمن الفئات الست الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

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الفيوم تستضيف البرنامج التدريبى للمتقدمين بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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