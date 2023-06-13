"دعا لها السيسي".. صفاء عبد المنعم: فكرة "مقبرة الخالدين" مشروع مهم

قالت الكاتبة صفاء عبد المنعم، المتخصصة في أدب الطفل، إن فكرة مقبرة الخالدين التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة جميلة لا ننكر ذلك، ومشروع مهم وكنت دائمًا اسأل لماذا لا نصنع متحفًا كبيرًا يضم مقابر العظماء وأعمالهم ومساهمتهم العلمية والثقافية والأدبية بحيث تكون مزار وذكرى للأجيال القادمة وتليق بعظماء مصر الحديثة، مثلما نزور مقابر أجدادنا من القدماء المصريين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الفكرة جيدة، وأتمنى أن تنفذ بشكل جيد وآليات جديدة، لافتة إلى أنه لا بد أن يتضح أسماء العظماء، وأن تكون الفكرة منسقة بحيث يكون هناك جناح لكل مجال بحيث مثلا يكون هناك جناح العلماء، الأدباء، وجناح للفلاسفة، وجناح للمخترعين وهكذا.

وأوضح عبد المنعم أنه لا بد أن يتم تحديد الذين سيضعون في هذه المقابر هل هم القدماء من العظماء فقط أم أنها سوف تكون مفتوحة للمستقبل، ولا بد أن يتم التنسيق مع أهالى الراحلين من العلماء ومشاركتهم في الأمر.

تفاصيل مقبرة الخالدين

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.