إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكى بالصف

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.