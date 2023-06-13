الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمة باستغلال الأطفال في التسول بعين شمس للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة عين شمس اليوم بإحالة المتهمة بإستغلال الأطفال فى عمليات التسول لمحكمة الجنايات.

ووجهت لها النيابة العامة تهمة الإتجار فى البشر واستغلال اطفال لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأقرت المتهمة بارتكاب واقعة استغلال الأطفال بهدف التربح  منهم والكسب الغير مشروع .

وأمرت النيابة العامة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة عين شمس من ضبط سيدة تستغل الأطفال في عمليات التسول بدائرة القسم وبمناقشتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة المتهم أرباح غير مشروعة ارتكاب الواقعة استغلال الأطفال التحقيقات التسول

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