الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشرطة تساعد المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ

جريدة الدستور

قام رجال الشرطة، بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ، التى شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور، وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

يسعى رجال الشرطة بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.

تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما في المواقف الطارئة.

الطقس السيء حركة المرور رجال الشرطة

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