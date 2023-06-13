نادر نورالدين: يجب عدم انفراد وزارة التموين بتسعير المحاصيل وحدها

أكد الدكتور نادر نورالدين، مستشار وزير التموين الأسبق والخبير الزراعي، أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرًا إلى أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون».

وأضاف أن المادة 29 في الدستور المصري ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس والقطن.

وتابع: «لا بد أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر».

وقدم مستشار وزير التموين الأسبق عددًا من التوصيات منها تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين، وعدم انفراد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع.

كما طالب بتوفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومية، وحماية المنتج المحلي.