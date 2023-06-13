"الوفد" يطالب بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي

قال حاتم رسلان، سكرتير مساعد حزب "الوفد"، إن مصر تستحق منّا عطاءً غير محدود وحوار دائم وجاد وهادف يشارك فيه الجميع لبناء مصر.

وأضاف رسلان خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن ملف الزراعة هو الأمن والأمان وهو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنيه المصري، وإن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير.

وأشار إلى أن حزب الوفد رصد بعض المشكلات التي إذا تم حلها سوف تعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع، وهي مشكلات من السهل حلها، وتم وضع مقترحات وحلول لحسن إدارة منظومة الزراعة.

وطالب ممثل حزب "الوفد" بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الزراعة ووزير الري ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير التموين ورئيس البنك الزراعي وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية وعشرة من المهتمين بهذا القطاع وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقي الشكاوى.

وأكد رسلان، دور المجلس المتمثل في رسم السياسات العامة للزراعة والاستصلاح للأراضي، ووضع خطة شاملة لخريطة الزراعي واستصلاح في كل أنحاء الجمهورية والعمل على دعم الفلاح فنيًا وماليًا ووضع آليات لزيادة التصدير لإزالة العقبات أمام التسويق الخارجي وتطوير الأسواق الداخلية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة عددهم.

كما طالب بجدولة الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المتعثرين عن السداد، وجدولة أصل الدين الحقيقي دون فوائد أو غرامات مع التصالح في القضايا المرفوعة على الفلاحين.