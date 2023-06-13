البنك الزراعى: 44 مليار جنيه لدعم المزارعين وهيكلة 15 مليارًا من الديون

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة "حياة كريمة" غيّرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطورًا في البنك الزراعي.

واستعرض فاروق، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطني، جهود دعم المزارعين ومنها توفير ٤٤ مليار جنيه قروضًا للمزارعين وضخ ٤٣ مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و١٢ مليارًا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأضاف: "كما وفرنا ٤١ مليار جنيه لصغار المزارعين، و٢.٢ مليار لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك، كما أسقطنا مديونيات لـ٣٢٨ ألف عميل بـ٣٨٢ مليون جنيه".

وأكمل: "عملنا كذلك على تسوية مديونيات آلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة ١٥ مليار جنيه، كما طوّرنا ٣٠٠ فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة".