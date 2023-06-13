"مستقبل وطن" يطالب بتوفير أسطول بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية

قال النائب عبدالحميد بدوي، ممثل حزب "مستقبل وطن"، إن هناك العديد من الإنجازات التي شهدتها قطاع الزراعة من خلال ٣٠٠ مشروع نفذته الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع، ومن أهمها مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) والدلتا الجديدة وإصلاح ٣٥% من الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وأوصى بضرورة توفير أسطول بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية لتعظيم الاستفادة من مشروع الصوب الزراعية، ودراسة قانون التعوانيات، وإحكام الرقابة على تسعير السلع الزراعية، وتشجيع استخدام المبيدات العضوية في الزراعية، وضرورة التوسع في الأصناف الجديدة في الزراعة.

كما أوصى بضرورة الاهتمام بالمتغيرات المناخية، وتعديل المناهج الدراسية لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة ومتطلبات سوق العمل، والاهتمام بالفلاح وإنشاء صندوق تأميني له، والاهتمام بالزراعة التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وتدريب وتأهيل وكلاء الزراعة في المحافظات.