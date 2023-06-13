الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب مدرسة "أحمد عرابى" فى الجيزة: أسئلة الإحصاء غير مفهومة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

فتحت مدرسة “أحمد عرابي الثانوية للبنات” التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أبوابها لخروج الطلاب، عقب انتهاء الموعد المحدد لانتهاء امتحان الإحصاء.

وقالت الطالبة حنان محمد “إن الامتحان لم يكن مفهوماً، لأنه يضم العديد من الأسئلة التي لم ترد في المنهج الدراسي”.

وقالت الطالبة مروة أحمد إن الامتحان كان صعباً للغاية والأسئلة مركبة.

وأضافت الطالبة أمل عادل إنها لا تتمني أن تأتي امتحانات المواد الأساسية بهذا الشكل.

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