منسق المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: وثيقة ملكية الدولة تحتاج لإعادة نظر

قال أحمد جلال، منسق المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إن جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار مهمة جدا، كون أولويات الاستثمار العام تكون بمبالغ كبيرة جدا وتكلفتها مرتفعة خاصة في دولة مواردها محدودة.

وتساءل جلال، خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: "هل الدولة تؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد أم لا؟".

وأكد أنه ليس من الضروري أن يسمح بما كان في الحالات أو الظروف التى مررنا بها بعد 2013 خلال الفترة المقبلة، ومن الضروري إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، لأن هناك بعض الأمور تتطلب دخول الدولة وهناك بعد الأمور تترك للقطاع الخاص.

وأشار جلال إلى أنه من الضروري إعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة، خاصة أن القائمين عليها متقبلون لذلك.