الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منسق المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: وثيقة ملكية الدولة تحتاج لإعادة نظر

احمد جلال
احمد جلال

قال أحمد جلال، منسق المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إن جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار مهمة جدا، كون أولويات الاستثمار العام تكون بمبالغ كبيرة جدا وتكلفتها مرتفعة خاصة في دولة مواردها محدودة.

وتساءل جلال، خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: "هل الدولة تؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد أم لا؟".

وأكد أنه ليس من الضروري أن يسمح بما كان في الحالات أو الظروف التى مررنا بها بعد 2013 خلال الفترة المقبلة، ومن الضروري إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، لأن هناك بعض الأمور تتطلب دخول الدولة وهناك بعد الأمور تترك للقطاع الخاص.

وأشار جلال إلى أنه من الضروري إعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة، خاصة أن القائمين عليها متقبلون لذلك.

الحوار الاقتصادي أولويات الاستثمار وثيقة ملكية الدولة وزير المالية الأسبق ملكية الدولة

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون

وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف