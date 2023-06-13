الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مياه الغربية" تنشر معداتها ضمن خطة مواجهة تجمعات الأمطار

الغربية
الغربية

قال الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية، إنه جار رفع مياه الأمطار على مستوى أفرع الشركة، عقب سقوطها بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.
وأكد شطا تمركز المعدات والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتًا إلى التنسيق التام بين الشركة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأوضح أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية المستمرة على جميع الشبكات، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقًا مع قيادات المحافظة، وتم رفع المياه من الأماكن المغمورة بها لسهولة حركة المواطنين وانتظام حركة المرور.

وناشدت الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد، مهيبًا بالمواطنين التواصل في حال الشكاوى عبر رقم الطوارئ 125 من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01200366333.

رئيس مياه الغربية تمركز معدات الشركة وتنفيذ خطة مواجهة تجمعات الامطار على مستوى المح تجمعات الأمطار الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية الغربية رئيس مياه جارى رفع مياه الأمطار على مستوى أفرع الشركة

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