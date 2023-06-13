الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب ثانوية فى الجيزة: امتحان الإحصاء تعجيزى

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فتحت مدرسة «أحمد زويل الرسمية للغات» التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أبوابها لخروج طلاب الشهادة الثانوية عقب انتهاء امتحان مادة الإحصاء.

وسادت حالة من الغضب بين الطلاب، إذ قال يوسف علي، إن امتحان الإحصاء كان يضم العديد من الأسئلة الصعبة والمرهقة والتي كانت تحتاج إلى وقت إضافي.

وقالت نيرة كرم إن الامتحان كان تعجيزياً بنسبة كبيرة، فلا أحد كان يعلم الإجابات الصحيحة.

وطالب محمد خالد ألا تأتي الامتحانات المقبلة بهذا الشكل.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 أمس الإثنين بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

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الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الاقتصاد والاحصاء اراء الطلاب

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