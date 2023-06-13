محافظ الشرقية يحيل عاملين بالمنشآت الخدمية للتحقيق لإهمالهم في العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة (صان الحجر - ديرب نجم)؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية الناصرية التابعة لإدارة صان الحجر الزراعية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور ٢ من العاملين بمقر مركز شباب كراديس التابع لإدارة الشباب و الرياضة بمركز ديرب نجم كذلك عدم تسديد مسؤول سجلات الحضور والانصراف قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، و عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.