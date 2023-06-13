الأوبرا تحتفى بـ عمار الشريعى.. و«القومية العربية للموسيقى» تغنى ألحان سلامة.. الجمعة

تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بقامتين من عمالقة النغم هما الموسيقار عمار الشريعى، والدكتور جمال سلامة من خلال حفل لفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الحانهما مثل: إمرأه من زمن الحب ، تتر نهاية أبو العلا 90 ، هو الطريق ، طبعا أحباب، الشهد والدموع ، أقوى من الزمن ، بتسأل ، لو مش هتحلم معايا ، الحلم الجنوبى ، زيزينيا ، بلدى ، طريق الأحباب ، عيناك ليال صيفيه ، قال جانى بعد يومين.



يذكر أن الموسيقار عمار الشريعى ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بالمنيا ، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية ، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما إلتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج ، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبري ، تجاوزت أعماله 150 لحنا ، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه وضمت منى عبد الغني ، حنان وعلاء عبد الخالق ، تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال معظمها شهرة واسعة ، عين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون عام 1995 وتناولت العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة أعماله الفنية ، وقدم عددا من البرامج "غواص في بحر النغم" ، نال عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية ، رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض .

الموسيقار جمال سلامة، ولد في الإسكندرية عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو ، قدم الحان لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم صباح ، سميرة سعيد ، ماجدة الرومي ، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق، كما وضع موسيقى لكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها: الحب وأشياء أخرى وحبيبي دائما ، رحل عن عالمنا عام 2021 .