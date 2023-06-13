الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 38 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

جريدة الدستور

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 28 متهمًا لـ15 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 453 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن أسيوط مركز شرطة أسيوط

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