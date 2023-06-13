الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«بيتبركوا بيا».. «أم محمد» تدعو لطلاب الثانوية من على كرسي متحرك

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أمام لجنة مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات في المعادي، اعتادت الحاجة «أم محمد» ٦٤ عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، الجلوس في الشارع والدعاء للطلبة بالتوفيق في امتحاناتهم.

«أم محمد» كانت تعمل بمدرسة الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي، حتى تعرضت لحادث في عربة المترو منذ 10 سنوات تسبب في عجز دائم بساقيها، مما جعلها تجلس على كرسي متحرك وخرجت منذ ذلك الحين على المعاش.

وقالت: «أولياء الأمور والطلبة بيتبركوا بيا وبدعائي لأني بدعي من قلبي وبعتبرهم كلهم ولادي».

واختتمت: «بتمنى أرجع أمشي على رجلي من تاني، وهفضل طول عمري ادعي لولادي الطلبة وأمهاتهم».

الثانوية العامة ذوى الاحتياجات الخاصة الثالث الثانوي الاقتصاد والاحصاء امتحانات

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