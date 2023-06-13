الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكلية العلوم

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة داخل كلية العلوم، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة، بحضور الدكتور لطفي أبوسالم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس جامعة بنها أن مبادرة زراعة الأشجار تأتي تعظيمًا للدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام بالبيئة المحيطة وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن زيادة المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة بالأشجار المثمرة، ونشر الوعي البيئي ، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتأكيدا على تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وفى سياق متصل أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة للإطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والهندسة ببنها، والعلوم بحضور الدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض، والدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية  ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء بجميع كليات الجامعة منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة الطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، وتواجد رؤساء اللجان، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

كما أكد رئيس جامعة بنها أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرا إلى حرصه على متابعة سير وانتظام الامتحانات في الكليات بصفة مستمرة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

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