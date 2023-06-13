نقل طالب لمستشفى سندوب عقب إصابته بحالة إعياء أثناء امتحانات الثانوية

أصيب طالب أثناء أداء امتحانات الثانوية عامة بلجنة معهد برق العز الثانوى، بإعياء شديد وآلام بالبطن وقيء، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى التأمين الصحى بسندوب.

وتم نقل الطالب "م. ا . م" 18 عاما إلى مستشفى التأمين الصحى، وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية .

وتوافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

فيما تشهد اللجان البالغ عددها ١٥١ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة حالة من الهدوء، وانتظام توافد الطلاب رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر إلا أن أولياء الأمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم للجان .

ويبلغ عدد الطلاب ٥٣ ألفا ٤١٤ طالبا وطالبة (علمي علوم ٣١٦٨٨ وعلمى رياضة ٧٣٢٧ والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالبا وطالبة وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠ والخدمات ٢١٨٨ والدبلومة الأمريكية ٣٤٤).

وشهد محيط اللجان فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، وجودًا أمنيا مكثفا وذلك لتوفير الأمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات.