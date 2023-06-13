في إطار نشر الثقافة البرلمانية.. حنفي جبالي يستقبل وفد طلاب من محافظة البحيرة

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بوفد طلابي من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمجلس النواب، من الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة البرلمان المدرسي العام قبل الماضي، وحصلوا على المركز الثالث في نفس المسابقة هذا العام.

وقال جبالي إنه في إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية تأتي تلك الزيارة وبدعوة كريمة من النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وخاصة أن هذا الوفد هو الفائز بالمركز الثالث في مسابقة البرلمان المدرسي.