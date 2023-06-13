الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في إطار نشر الثقافة البرلمانية.. حنفي جبالي يستقبل وفد طلاب من محافظة البحيرة

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بوفد طلابي من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمجلس النواب، من الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة البرلمان المدرسي العام قبل الماضي، وحصلوا على المركز الثالث في نفس المسابقة هذا العام.

وقال جبالي إنه في إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية تأتي تلك الزيارة وبدعوة كريمة من النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وخاصة أن هذا الوفد هو الفائز بالمركز الثالث في مسابقة البرلمان المدرسي.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التربية والتعليم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفى جبالى رئيس مجلس النواب النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب

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