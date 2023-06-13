الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981. 

واستعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء في مادتين فقط.

وأشار إلى أن التعديل في المادة الأولى تضمن: اسـتبدال مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـات العليا والاسـتراتيجية، بمسـمى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لســنة 1981 بإصــدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدارسات العليا وفى أي قانون آخر.

الأكاديمية العسكرية أكاديمية ناصر العسكرية الدكتور حنفي جبالي اللواء أحمد العوضي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي

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