مقتل وإصابة 6 فى 3 حوادث أمنية متزامنة فى نوتنجهام.. وتوقيف المتهم

الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية، منذ قليل، عن أنها تعاملت مع 3 حوادث أمنية متزامنة في نوتنجهام منذ الرابعة فجرا، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأكدت الشرطة البريطانية اعتقال الشخص المتورط في الحادث في نوتنجهام وعمره 31 عاما، وذلك حسب شبكة "سكاي نيوز".

وقالت الشرطة البريطانية إن فريق التحقيق لا يزال يعمل في موقع الحادث لمعرفة ما جرى في نوتنجهام، مؤكدة أنها لا تزال تتعامل مع "خطر أمني مستمر" وما زالت في مراحلها الأولى.

وطلبت الشرطة البريطانية من الأفراد تفادي الذهاب إلى وسط نوتنجهام حتى إشعار آخر، فيما كشفت مصادر إعلامية محلية أن قوات بريطانية مسلحة موجودة على الأرض في نوتنجهام.

وحسب وسائل إعلام بريطانية أصبحت مناطق وسط نوتنجهام معطلة بالكامل بسبب طوق أمني واسع.