"كان سهل جدا".. ردود فعل طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحان

انتهى طلاب الشهادة الثانوية من أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية بمدرسة محمد فريد.

وأشاد الطلاب بسهولة الامتحانات، وانتهى البعض منهم من أداء الامتحان في نصف الوقت.

وقال أحد الطالب يدعى سيد أحمد على، خلال حديثه لـ"الدستور" إن الامتحان كان سهل جداً وانتهيت من أداء الامتحان في نصف الوقت، ومكنتش متخيل إن هخلص بسرعة رغم أن كنت قلقان وخايف إلا أن أسئلة المراجعة فادتني بشكل كبير".

وأضاف الطالب محمد عبدالمجيد، أن الامتحان مكنش صعب ومعظم الأسئلة كانت موجودة في مراجعات ليلة الامتحان على موقع وزارة التربية والتعليم، أهلي كانوا بيدعولي أن الامتحان يكون سهل وفعلا عرفنا نحل".

وعلق أخر أن مادة الإحصاء كانت محتاجة تركيز أكثر أما مادة الاقتصاد كانت سهلة والأسئلة كانت مباشرة.