الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كان سهل جدا".. ردود فعل طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحان

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الشهادة الثانوية من أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية بمدرسة محمد فريد.

وأشاد الطلاب بسهولة الامتحانات، وانتهى البعض منهم من أداء الامتحان في نصف الوقت.

وقال أحد الطالب يدعى سيد أحمد على، خلال حديثه لـ"الدستور" إن الامتحان كان سهل جداً وانتهيت من أداء الامتحان في نصف الوقت، ومكنتش متخيل إن هخلص بسرعة رغم أن كنت قلقان وخايف إلا أن أسئلة المراجعة فادتني بشكل كبير".

وأضاف الطالب محمد عبدالمجيد، أن الامتحان مكنش صعب ومعظم الأسئلة كانت موجودة في مراجعات ليلة الامتحان على موقع وزارة التربية والتعليم، أهلي كانوا بيدعولي أن الامتحان يكون سهل وفعلا عرفنا نحل".

وعلق أخر أن مادة الإحصاء كانت محتاجة تركيز أكثر أما مادة الاقتصاد كانت سهلة والأسئلة كانت مباشرة.

امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة ثانوية عامة 2023 شكل امتحانات الثانوية العامة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

"التعليم": ورقة امتحان اقتصاد الثانوية العامة المتداولة تعود للعام الماضى

لوكاكو يطير إلى السعودية للتفاوض مع الهلال

ضبط طالبين تعديا جنسيًا على فتاة في أكتوبر

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟