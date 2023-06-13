بتهمة الرشوة.. إحالة رئيس مصلحة الخبراء بوزارة العدل السابق للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل السابق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لتورطه في قضية رشوة بغرض تربيح رجال أعمال ملايين الجنيهات.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم «ع. ع»، رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل سابقا، ومحاسب قانوني حر حاليا.في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن عرض على خبير أول حسابي ورئيس قسم حسابي بمكتب خبراء شمال الجيزة بوزارة العدل، مبلغ 200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 111 لسنة 2020 تجاري كلي الجيزة، بأحقية المدعين فرعيا فيها وهم 3 رجال أعمال بأرباح الشركة.

وحصل على رشوة 100 ألف جنيه أخرى، مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 5092 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة، باستحقاق المدعية فيها سيدة أعمال، الشرط الجزائي وفق التعاقد المبرم بينها والمدعي عليه، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة وأبلغ عن المتهم.