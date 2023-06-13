الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بتهمة الرشوة.. إحالة رئيس مصلحة الخبراء بوزارة العدل السابق للمحاكمة

جريدة الدستور

أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل السابق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لتورطه في قضية رشوة بغرض تربيح رجال أعمال ملايين الجنيهات.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم «ع. ع»، رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل سابقا، ومحاسب قانوني حر حاليا.في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن عرض على خبير أول حسابي ورئيس قسم حسابي بمكتب خبراء شمال الجيزة بوزارة العدل، مبلغ 200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 111 لسنة 2020 تجاري كلي الجيزة، بأحقية المدعين فرعيا فيها وهم 3 رجال أعمال بأرباح الشركة.

وحصل على رشوة 100 ألف جنيه أخرى، مقابل إعداد تقرير الخبرة في الدعوى رقم 5092 لسنة 2021 مدني كلي جنوب الجيزة، باستحقاق المدعية فيها سيدة أعمال، الشرط الجزائي وفق التعاقد المبرم بينها والمدعي عليه، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة وأبلغ عن المتهم.

الموظف العام وزارة العدل رجال أعمال قضية رشوة المحاكمة الجنائية قطاع مصلحة الخبراء

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف