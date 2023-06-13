الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

جانب من الحمله التموينيه
جانب من الحمله التموينيه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطن، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.  

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق المراكز والمدن بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والمباحث والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال إن الحملات التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 133 محضر، أنه احال المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها. 
 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابه التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.
 

واوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز السنبلاوين وميت سلسيل، شربين، المنصورة، بلقاس، أجا، ميت غمر، جمصة، وطلخا علي مدار يومين.

 شهد اليوم الأول ضبط 62 مخالفة، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 71 مخالفة، وان المحاضر التي تم تحريرها عدم مطابقة للمواصفات، نقص وزن، غلق في مواعيد العمل الرسمية، عدم نظافة أدوات العجين، تصرف فى دقيق (بكمية 13 شيكارة)، عدم وجود قائمة بيانات، عدم إعطاء بون صرف، تجاوز صرف ( بدال تموينى)، تجميع قمح، تجميع بطاقات بعدد 33 بطاقة تموينية، عدم وجود سجل تفتيش، توقف عن الانتاج، سلع مجهولة المصدر، عدم الاعلان عن الأسعار، وتم التحفظ علي 10أطنان قمح وكميات من السجائر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المواطنين الاسواق

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف