محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطن، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق المراكز والمدن بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والمباحث والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال إن الحملات التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 133 محضر، أنه احال المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابه التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.



واوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز السنبلاوين وميت سلسيل، شربين، المنصورة، بلقاس، أجا، ميت غمر، جمصة، وطلخا علي مدار يومين.

شهد اليوم الأول ضبط 62 مخالفة، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 71 مخالفة، وان المحاضر التي تم تحريرها عدم مطابقة للمواصفات، نقص وزن، غلق في مواعيد العمل الرسمية، عدم نظافة أدوات العجين، تصرف فى دقيق (بكمية 13 شيكارة)، عدم وجود قائمة بيانات، عدم إعطاء بون صرف، تجاوز صرف ( بدال تموينى)، تجميع قمح، تجميع بطاقات بعدد 33 بطاقة تموينية، عدم وجود سجل تفتيش، توقف عن الانتاج، سلع مجهولة المصدر، عدم الاعلان عن الأسعار، وتم التحفظ علي 10أطنان قمح وكميات من السجائر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.