الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رائحة المواشي تزعج طلاب الثانوية في مدرسة “نور المعارف” بالجيزة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حرص أولياء الأمور على التواجد في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة “نور المعارف” بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار خروج أبنائهم والانتهاء من أداء الامتحان.

وشكا أولياء أمور من انتشار مواشي الأضاحي في محيط المدرسة ما تتسبب في تضرر كبير للطلاب داخل اللجان لانبعاث روائح كريهة وأصوات مرتفعة من قبل البائعين.

تقول سامية محمد، ولية أمر، إن هناك انتشاراً كبيراً للمواشي بمحيط أسوار المدرسة وهو ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة تصل إلى الطلاب داخل اللجان.

وأضافت أميرة طارق، ولية أمر، إنه بجانب الماشية هناك أيضاً محل جزارة والأصوات خلال ساعات الصباح تكون مسموعة للغاية ما يتسبب في تشتت الطلاب.

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الثانوية العامة انتشار المواشي شكاوى أولياء الأمور امتحانات الاقتصاد والاحصاء

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