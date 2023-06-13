إثر مشادة كلامية.. حبس متهم بقتل صديقه في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة.

بالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "مصطفى. ص" في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب، وتبين وجود مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.