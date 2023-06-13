الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إثر مشادة كلامية.. حبس متهم بقتل صديقه في مدينة نصر

متهم
متهم

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.  

كان مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة.

بالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "مصطفى. ص" في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب، وتبين وجود مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة. 

نيابة مدينة نصر الجزئية مشادة كلامية صديق حبس التحقيقات

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