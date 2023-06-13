الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في بني مزار والمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمركزي بني مزار والمنيا

نظمت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص ضمن المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات.

أسفرت هذه الحملات عن رصد وإزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يجب التنسيق بين الجهات المعنية والمتغيرات المكانية لرصد جميع حالات التعديات المختلفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين بلا استثناء أو تهاون مع أي شخص.

وأضاف أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير رصد حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة ٢ قيراط في دمشير، وتمت إزالته فورًا وتحرير محضر بالواقعة. كما تم رصد حالتي تعدي لبناء مخالف على أرض زراعية في المهد داخل الحيز العمراني بقرية العبيد والقرايشة بصفط الخمار بمساحة ٢ قيراط و ٤٠ مترًا تقريبًا، وتمت الإزالة الفورية وردم الأساسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تطبيقًا للقوانين الوزارية وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة مع الجهات التنفيذية والمختصة برصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ اللازم مع المخالفين، تطبيقًا للقوانين الوزارية.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الموجهة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة في إزالة التعديات. حيث قام فرج فتحي صادق، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية إعادة مخالفة بقرية منشأة أبو عزيز، كما تمكن إبراهيم محمد، رئيس حي غرب وإدارة الإزالات والإشغالات، بإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمنطقة أبو حشيش على ١٥٠ مترًا. وقام أيمن يوسف، رئيس حي شرق، وأحمد بهلول، مدير الإزالات ومشرف الحي، بإيقاف حالة بناء بدون رخصة للمرة الثالثة على التوالي بالدور الثالث علوي لمنزل مساحته ١٢٠ متر بشارع مستشفى طب العيون المتفرع من شارع الحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

354047037_2424277817750173_126897305054096721_n
354047037_2424277817750173_126897305054096721_n
353842790_2424277421083546_3976656359545497872_n
353842790_2424277421083546_3976656359545497872_n
353819566_2424277851083503_4535195352389898110_n
353819566_2424277851083503_4535195352389898110_n
353817501_2424277294416892_4984953604913894346_n
353817501_2424277294416892_4984953604913894346_n
353808896_2424277714416850_1754020499255992945_n
353808896_2424277714416850_1754020499255992945_n
353027024_2424277401083548_775004431076151768_n
353027024_2424277401083548_775004431076151768_n
352225926_665529892283876_1096070146697996522_n
352225926_665529892283876_1096070146697996522_n
349170432_665529695617229_5737692492860928246_n
349170432_665529695617229_5737692492860928246_n
348635211_665528875617311_3000231399574734087_n
348635211_665528875617311_3000231399574734087_n
348629545_665529842283881_8054863430210684709_n
348629545_665529842283881_8054863430210684709_n
347439343_665529768950555_3697330428543407650_n
347439343_665529768950555_3697330428543407650_n
المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية الموجة 21 لإزالة التعديات مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

القبض على تاجر بانجو في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟