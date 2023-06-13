إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في بني مزار والمنيا

نظمت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص ضمن المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات.

أسفرت هذه الحملات عن رصد وإزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يجب التنسيق بين الجهات المعنية والمتغيرات المكانية لرصد جميع حالات التعديات المختلفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين بلا استثناء أو تهاون مع أي شخص.

وأضاف أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير رصد حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة ٢ قيراط في دمشير، وتمت إزالته فورًا وتحرير محضر بالواقعة. كما تم رصد حالتي تعدي لبناء مخالف على أرض زراعية في المهد داخل الحيز العمراني بقرية العبيد والقرايشة بصفط الخمار بمساحة ٢ قيراط و ٤٠ مترًا تقريبًا، وتمت الإزالة الفورية وردم الأساسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تطبيقًا للقوانين الوزارية وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة مع الجهات التنفيذية والمختصة برصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ اللازم مع المخالفين، تطبيقًا للقوانين الوزارية.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الموجهة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة في إزالة التعديات. حيث قام فرج فتحي صادق، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية إعادة مخالفة بقرية منشأة أبو عزيز، كما تمكن إبراهيم محمد، رئيس حي غرب وإدارة الإزالات والإشغالات، بإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمنطقة أبو حشيش على ١٥٠ مترًا. وقام أيمن يوسف، رئيس حي شرق، وأحمد بهلول، مدير الإزالات ومشرف الحي، بإيقاف حالة بناء بدون رخصة للمرة الثالثة على التوالي بالدور الثالث علوي لمنزل مساحته ١٢٠ متر بشارع مستشفى طب العيون المتفرع من شارع الحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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