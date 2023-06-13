محمد الباز: برنامج "الشاهد" يهدف لحماية الذاكرة الوطنية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن برنامج "الشاهد" هدفه توثيق الشهادات عن الأحداث التاريخية الهامة وكواليس أحداث ثورة 30 يونيو، ورصد كل شهادة من كل شخصية من وجهة نظرها؛ وذلك لحماية الذاكرة الوطنية للمستقبل.

وأضاف "الباز"، خلال حوار له ببرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج بمثابة عملية تحصيل للأحداث، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة الكثير من الشخصيات وكان من ضمنهم وائل غنيم وشخصيات أيضًا لأول مرة ستظهر وتروى أحداثًا.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت اختيارًا وقرارًا للشعب، وعندما حدثت الثورة كشفت أكاذيب كثيرة جدًا، وضعف الإخوان، وأنهم لا يستطيعون أن يحكموا مصر، وأنهم كانوا يتعاملون مع البلد كأنها "جمعية خيرية".

يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.