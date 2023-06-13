عويان يثمن دعوة الرئيس لإنشاء "مقبرة الخالدين": ترويج للسياحة المصرية

أشاد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين"، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة البلاد.

وأضاف النائب حازم عويان، أن المقبرة ستتضمن متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، على أن يتم نقلها من خلال متخصصين وخبراء، بحيث يشمل المتحف "السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم".



وطالب النائب حازم عويان ، أن يراعي فى إنشاء "مقبرة الخالدين عددا من الاشتراطات المهمة، مثل نقل العنصر العمراني للمقبرة مع الرفات، لكي تكون مدينة ثقافية متكاملة".



وتابع عضو مجلس النواب أن "مصر قامت بنفس الأمر تقريبا في ستينات القرن الماضي، عندما تم نقل ما يقرب من 16 معبدا بكل ما بها من مقابر تاريخية في تلك الفترة".

وأكد أن "عددا من الدول مثل اليونان وفرنسا لديها مدن بنفس الشكل وتستفيد منها في الترويج للسياحة، لذلك يجب الاستفادة من تجاربها".

وقال عويان: "أتمنى أن يكون هناك مسرح ومكتبة كبيرة لأعمال هؤلاء الرموز، وإعادة تشكيل حقبته التاريخية بشكل تكنولوجي حديث، كما يجب أن يتم نقل المقابر بنفس عناصرها المعمارية، وألا يتم الاعتماد على بناء جديد لكي لا تفقد قيمتها".

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة "الاهتمام بنفس ترتيب المقابر الموجودة في الوضع الحالي، وألا تكون بعيدة عن القاهرة"، كما أن "وجود متحف في المدينة أمر مهم للغاية، بحيث يعرض فيه بعض المقتنيات التي يمدنا بها أهل المتوفي، لكي تكون مدينة ثقافية متكاملة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أمر بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لدراسة موقف المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.