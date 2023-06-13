"الإسكان" تناقش موقف تنفيذ مشروعات بأجهزة المدن الجديدة

ترأس المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق، وذلك بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقيادات الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها بدءا من سكن كل المصريين "محور محدودي الدخل" بمراحله المختلفة، الأولى في مدينتي السادات وسوهاج الجديدة، والثانية في حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة و 15 مايو و قنا الجديدة وأخميم الجديدة، والثالثة في أسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة، والرابعة في حدائق العاصمة وأكتوبر الجديدة وغرب قنا والعبور الجديدة.

كما تم استعراض الموقف النهائي لأعمال الطرح والإسناد للمرحلة الخامسة من المشروع، ومناقشة خطة تسليم وحدات مشروع الإسكان، بعدد من المدن، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بخطة الانتهاء من وحدات الإسكان بمختلف مراحلها وتسليمها للحاجزين، وكذلك الانتهاء من أعمال المرافق بمشروعات الإسكان التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أهمية التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة التضامن لتأثيث وتسليم الوحدات لمستحقيها، فيما يخص المدن المنفذ بها وحدات (بديل العشوائيات).

وطالب "ممدوح" بسرعة التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لسرعة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها ولم يقم أصحابها باستلامها، حتى لا تتحمل الهيئة أعباء الحراسة والصيانة لتلك الوحدات، كما تم مناقشة عدة موضوعات من بينها: تفعيل منظومة المخالفات الموحدة، والاهتمام بوضع الخريطة الإعلانية لكل مدينة وتطبيق قانون ولائحة تنظيم الإعلانات.

وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة الاهتمام بتوفير وسائل الانتقال اللازمة لمشروعات الإسكان بمختلف أنواعها والتنسيق لدعمها من موازنة مجالس الأمناء، والتأكيد على ضرورة التعاون مع لجان المرور من الهيئة في كل القطاعات والعمل على تلافي الملاحظات، وأهمية إصدار رخص تشغيل المحال وفقاَ للمنظومة الإليكترونية تفعيلاً للقانون.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة الإجراءات التي تم وجارٍ اتخاذها من قبل أجهزة المدن الجديدة بشأن تقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك لمياه الشرب وكذا مراجعة التكاليف الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنمية واستدامة الموارد ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض نسب تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع باعتبارها أحد إجراءات ترشيد استهلاك المياه حيث بلغ إجمالي ما تم تركيبه أو استبداله من عدادات معطلة حوالي ١٩٥ ألف عداد بعدد ٢٦ مدينة جديدة، بجانب استعراض ما تم بشأن توفير السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وكذلك استعراض ما تم من إجراءات بشأن إتاحة منظومة الدفع الإلكتروني لكروت الشحن لعدادات المياه مسبقة الدفع من خلال تطبيق (سهل ) على الهواتف المحمولة، تيسيراً على المواطنين.

كما ناقش نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الدراسات الخاصة بتكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه الشرب ونقله وتوزيعه وتكلفة تجميع ومعالجة الصرف الصحي والإجراءات اللازمة لتقليل هذه التكاليف ترشيداً للإنفاق، مؤكداً على الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة، و ضرورة تفعيل لجنة المرور على المصانع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على محطات الصرف الصناعي، وتشديد الرقابة على الوصلات غير القانونية واتخاذ الإجراءات ضدها طبقاً للقواعد، والتأكيد على سرعة تركيب العدادات للتعاقدات الجديدة ( بدر – أكتوبر – دمياط – العبور الجديدة – مايو....)، والتأكيد على سرعة استبدال العدادات المعطلة.

وعقب الاجتماع، قام مسئولو الإسكان بتنظيم جولة تفقدية لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، شارك بها المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومي عبدالحميد، وعدد من قيادات الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ورؤساء الأجهزة.

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