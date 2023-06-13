أول رد من "التعليم" على اختلاف الباركود في ورقتي الأسئلة والإجابة

حيرة وقع فيها طلاب الثانوية العامة بعد أول امتحان للثانوية العامة بسبب الباركود. وسألت إحدى أولياء الأمور: الباركود الموجود على البابل شيت بتاع بنتي كان مختلف عن باركود البوكليت وكل أصحابها كده.. إيه مدى خطورة الموضوع؟.

ورد مصدر مسؤول في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، وقال إن الباركود على ورقة الإجابة ليس له علاقة بالباركود على كراسة الأسئلة ولا خطورة على الطالب.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي، حيث تتصل الغرفة بجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية ويترأس هذه الغرفة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.