الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول رد من "التعليم" على اختلاف الباركود في ورقتي الأسئلة والإجابة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حيرة وقع فيها طلاب الثانوية العامة بعد أول امتحان للثانوية العامة بسبب الباركود. وسألت إحدى أولياء الأمور: الباركود الموجود على البابل شيت بتاع بنتي كان مختلف عن باركود البوكليت وكل أصحابها كده.. إيه مدى خطورة الموضوع؟.

ورد مصدر مسؤول في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، وقال إن الباركود على ورقة الإجابة ليس له  علاقة بالباركود على كراسة الأسئلة ولا خطورة على الطالب.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني على  التوالي، حيث تتصل الغرفة بجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية ويترأس هذه الغرفة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التربية والتعليم والتعليم التع الامو الإدارات التعليمية التربية وا الأج التعليم الفن التهم 2022-2023 الثانوية العامة التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب الطلاب المكفوفين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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