وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الدكتور محمد الشحات، الموقف التنفيذي والحصر التصنيفي لمشروعات استصلاح الأراضي التي تنفذها الهيئة.

وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم مناقشة التكليفات الرئاسية لموضوع تحرير عقود الأراضي بشبه جزيرة سيناء وتذليل أي عقبات بشأنها، وكذلك تذليل أي عقبات أمام الفرص الاستثمارية في الأنشطة الزراعية المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن؛ تشجيعا للاستثمار، كما تم استعراض آخر تطورات أعمال الحصر التصنيفي ودراسات التربة للأراضي الجديدة ‏الجاري استصلاحها في سيناء وتوشكى والدلتا الجديد والوادي والفرافرة وغيرها.

كما ناقش الاجتماع مشكلة تقنين أراضي الدولة، واستصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ولاية الهيئة، وكذلك آخر تطورات تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير.